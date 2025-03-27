Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс

В результате удара Сил обороны Украины по аэродрому "Энгельс" в ночь на 20 марта было уничтожено 96 российских ракет. Об этом пишет Генштаб ВСУ.

"Враг потерял 96 крылатых ракет воздушного базирования. В частности, и в результате вторичной детонации. Указанные средства поражения были рассчитаны для нанесения трех ракетных ударов в течение марта-апреля этого года. Кроме того, удары по местам хранения авиационного топлива привели к уничтожению значительных его запасов, что негативно влияет на возможность российского агрессора обеспечивать боевые действия", - говорится в сообщении.

Аэродром "Энгельс-2" в Саратовской области РФ является ключевой базой российской стратегической авиации. Там находятся бомбардировщики Ту-95МС, Ту-22М3 и Ту-160, склады с ФАБ, КАБ и крылатыми ракетами.