Россия запустила ночью 86 БПЛА и одну ракету. Как отработала ПВО?

В ночь на 27 марта оккупанты запустили баллистическую ракету Искандер-М и 86 ударных БпЛА типа Shahed с беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.



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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны. 26 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина.