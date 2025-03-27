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Россия запустила ночью 86 БПЛА и одну ракету. Как отработала ПВО?

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Меньше целей, чем обычно

Россия запустила ночью 86 БПЛА и одну ракету. Как отработала ПВО?

Zelenskiy Official

Новина українською

В ночь на 27 марта оккупанты запустили баллистическую ракету Искандер-М и 86 ударных БпЛА типа Shahed с беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 42 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны. 26 БпЛА - локально потеряны (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Днепропетровщина и Черниговщина.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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fanatSD (донецк)
27.03.2025 в 09:41
ждите "тишины"дальше идиоты
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Комментарии 3
fanatSD (донецк)
27.03.2025 в 09:41
ждите "тишины"дальше идиоты
Ответить
1
0
terber (ternopil)
27.03.2025 в 09:44
додік ти думаєш наші такі тупі як ти
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0
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fanatSD (донецк)
27.03.2025 в 10:01
в зеркало посмотри убогий.ты не умнее рахит недоношенный
 
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