Звезда сборной Украины отреагировал на дроновую атаку России
Привлек внимание международного сообщества
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на ночной обстрел беспилотниками со стороны РФ.
В одной из своих Instagram-сторис 27-летний футболист выложил
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Стоит отметить, что на Довбика подписано 362 тысячи человек в Instagram. Немалая часть аудитории Артема - зарубежная.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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