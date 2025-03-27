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Звезда сборной Украины отреагировал на дроновую атаку России

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Звезда сборной Украины отреагировал на дроновую атаку России

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на ночной обстрел беспилотниками со стороны РФ.

В одной из своих Instagram-сторис 27-летний футболист выложил эпизод, когда один из дронов упал вблизи харьковского ОСК "Металлист" во время любительского матча.

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Стоит отметить, что на Довбика подписано 362 тысячи человек в Instagram. Немалая часть аудитории Артема - зарубежная.

Звезда сборной Украины отреагировал на дроновую атаку России - изображение 1

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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