Звезда сборной Украины отреагировал на дроновую атаку России

Нападающий "Ромы" и сборной Украины Артем Довбик отреагировал на ночной обстрел беспилотниками со стороны РФ.

В одной из своих Instagram-сторис 27-летний футболист выложил эпизод , когда один из дронов упал вблизи харьковского ОСК "Металлист" во время любительского матча.

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Стоит отметить, что на Довбика подписано 362 тысячи человек в Instagram. Немалая часть аудитории Артема - зарубежная.