Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа "очень часто" повторяют "кремлевские нарративы".

"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы... И я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию, и мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле, мы пытаемся это делать.

Я всегда говорил президенту Трампу: я хочу, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если Америка сегодня выбрала тактику быть посередине, то это должно быть посередине, а не ближе к Кремлю", - сказал глава государства.