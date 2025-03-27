Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заявления спецпосланника президента США Стива Уиткоффа "очень часто" повторяют "кремлевские нарративы".
"Я считаю, что Уиткофф действительно очень часто цитирует кремлевские нарративы... И я считаю, что это не приблизит нас к миру. И я считаю, что это, к сожалению, ослабит давление американцев на Российскую Федерацию, и мы можем только своими действиями исправлять это информационное поле, мы пытаемся это делать.
Я всегда говорил президенту Трампу: я хочу, чтобы американцы были на нашей стороне. И даже если Америка сегодня выбрала тактику быть посередине, то это должно быть посередине, а не ближе к Кремлю", - сказал глава государства.
Также Зеленский в очередной раз опроверг информацию об окружении украинских военных в Курской области РФ и добавил, что Силы обороны смогли взять тысячу российских пленных и обменять их на своих военных.
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