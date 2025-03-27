Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
Планировалось еще в прошлом году
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Россия снова готовит наступление на Сумскую и Харьковскую области. Оно запланировано на весну. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
"Я могу подтвердить, что Путин пытается выиграть время и готовится к весеннему наступлению. В частности, в Сумской и Харьковской областях. Мы видим подготовку к этой будущей операции. Мы поделились разведывательной информацией с нашими союзниками.
Он хотел начать эту операцию восемь месяцев назад, но мы помешали ему это сделать благодаря нашему вмешательству в Курской области. Вот почему ему сегодня нужно время", - сказал глава государства в интервью Le Figaro.
Ранее Зеленский заявлял, что целью Курской операции было оттянуть значительную часть российских войск с Покровского, Харьковского и Сумского направлений.
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