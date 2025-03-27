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Сырский назвал обновленные потери оккупантов в Курской области

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Более трети - безвозвратные

Сырский назвал обновленные потери оккупантов в Курской области

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

С начала украинской операции на Курщине российская армия потеряла более 55 тысяч единиц живой силы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"За семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери, которые наши воины нанесли противнику, составляют более 55 тыс. человек.

Из них безвозвратные - более 22,2 тысячи, санитарные - более 31,8 тысяч захватчиков, пленные - более 940 человек", - написал он в Facebook.

Напомним, что операцию в Курской области Силы обороны Украины начали в августе 2024-го года.

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Источник:
Олександр Сирський
Опубликовал: Александр Бураков
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