Сырский назвал обновленные потери оккупантов в Курской области

С начала украинской операции на Курщине российская армия потеряла более 55 тысяч единиц живой силы. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский.

"За семь с половиной месяцев с начала Курской операции общие потери, которые наши воины нанесли противнику, составляют более 55 тыс. человек. Из них безвозвратные - более 22,2 тысячи, санитарные - более 31,8 тысяч захватчиков, пленные - более 940 человек", - написал он в Facebook.

Напомним, что операцию в Курской области Силы обороны Украины начали в августе 2024-го года.



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