Стало известно, где Франция планирует разместить миротворцев в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что предложенные миротворческие силы смогут дать отпор в случае повторного нападения на Украину со стороны России. Об этом пишет The Associated Press.

По словам чиновника, знакомого с закрытыми обсуждениями, Франция настаивает на варианте размещения миротворцев "коалиции желающих" в центральной части Украины, вдоль реки Днепр, подальше от линии фронта.

"Если бы снова произошла общая агрессия против украинской земли, эти армии фактически оказались бы под ударом, и тогда это наши обычные рамки привлечения. Наши солдаты, когда они задействованы и развернуты, должны реагировать и отвечать на решение главнокомандующего и, если они находятся в конфликтной ситуации, отвечать на нее. Они будут силами, которые будут отговаривать россиян от наступления. И, удерживая важные города, стратегические базы, будут означать четкую поддержку нескольких европейских правительств и союзников. Поэтому мы не на передовой, мы не идем воевать, но мы там, чтобы гарантировать длительный мир. Это пацифистский подход. Единственными, кто в тот момент спровоцировал бы конфликт, военную ситуацию, были бы россияне, если бы они снова решили начать агрессию", - сказал Макрон.

В разговоре с журналистами издания британские чиновники говорили, что численность европейских миротворцев в Украине может составлять от 10 000 до 30 000 человек.