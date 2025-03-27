Греция имеет три условия для участия в миротворческой миссии в Украине, - СМИ

Греция будет участвовать в международных силах в Украине только при трех условиях: соглашение о прекращении огня, отсутствие развертывания на территории РФ и четкая стратегия выхода, если боевые действия возобновятся.

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Об этом сообщает Ekathimerini.

Как отмечается, премьер-министр Кириакос Мицотакис намерен подтвердить эти условия на саммите в Париже, где лидеры Коалиции желающих обсудят гарантии безопасности для Украины.

Отмечается, что Афины четко дали понять, что любое участие Греции возможно только после официального прекращения огня. Кроме того, греческие войска не будут действовать на территории России, а в случае нарушения Москвой режима прекращения огня они будут немедленно выведены.

Несмотря на то, что некоторые европейские страны рассматривали возможность развертывания войск под эгидой миссии ЕС, оппозиция со стороны России и некоторых стран-членов, таких как Венгрия, отвергла такую возможность. Греция выступает за проведение операции под наблюдением ООН, считая, что это обеспечит более широкую международную легитимность.

Если планы миссии будут продолжаться, роль Греции остается неопределенной. Среди вариантов - сухопутное развертывание в Украине или участие ВМС в Черном море. Последний вариант лучше согласуется с оборонными приоритетами Греции. Однако непонятно, насколько это возможно, особенно если будет принято предложение Турции взять на себя командование силами, патрулирующими море.

Также отмечается, что Афины действуют осторожно, балансируя между своей приверженностью к Украине и интересами национальной безопасности. В отличие от НАТО, развертывание в Украине не предусматривает коллективной защиты иностранных войск, что вызывает беспокойство относительно потенциальных потерь. Место развертывания будет иметь решающее значение, поскольку риски существенно отличаются на востоке Украины и в таких регионах, как Киев, Львов или Одесса.

В то же время отмечается, что Греция уже участвует в фазе планирования миссии.

Ранее сообщалось, что в Европе на фоне дискуссий об отправке войск в Украину для обеспечения безопасности хотят рассмотреть и альтернативные варианты.