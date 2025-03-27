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В Париже проходит встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины

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На встрече обсуждается дальнейшая военная помощь Украине

В Париже проходит встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины

Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В Париже проходит встреча "коалиции решительных" с участием представителей 31 государства, на которой обсуждается дальнейшая военная помощь Украине, усиление ее оборонно-промышленного комплекса и механизмы прекращения огня.

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Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, в мероприятии принимают участие представители 31 страны, среди них – президент Владимир Зеленский и лидеры Франции и Британии – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые перед началом мероприятия провели короткие переговоры .

Как известно, Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "коалиции решительных".

Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.

Отдельная во время встречи будет уделена вопросам, связанным с переговорным процессом по установлению мира, и механизмам реализации первых шагов по прекращению огня.

Лидеры также обсудят перспективу развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

Напомним, что так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".

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Комментарии
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Барсeлонец
27.03.2025 в 17:36
Как-то собрались вместе Зеля, Эммануэль, Старпер и Чингачгук..
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Комментарии 7
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Барсeлонец
27.03.2025 в 17:36
Как-то собрались вместе Зеля, Эммануэль, Старпер и Чингачгук..
Ответить
0
1
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Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 16:57
Ждём вас всех друзья в Украине! Будем вместе гнать проклятых б л я док а цапов из Украины за Урал!!!
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
27.03.2025 в 17:31
Главное таблетки вовремя принимать.)))
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Manowar (Харьков)
27.03.2025 в 17:51
пи дар ас ка цапский убейся об кремлёвскую стену!!!
 
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Goodwin95 (Киев)
27.03.2025 в 16:46
Не дайте Зеленскому продаться америкосам, продаваться нужно европиоидам
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
27.03.2025 в 16:55
Закрий хлєбало, спермоглот
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Goodwin95 (Киев)
27.03.2025 в 17:00
Ты чьих будешь, холоп?
 
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