В Париже проходит встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины

В Париже проходит встреча "коалиции решительных" с участием представителей 31 государства, на которой обсуждается дальнейшая военная помощь Украине, усиление ее оборонно-промышленного комплекса и механизмы прекращения огня.

Об этом сообщает Офис президента.

Как отмечается, в мероприятии принимают участие представители 31 страны, среди них – президент Владимир Зеленский и лидеры Франции и Британии – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые перед началом мероприятия провели короткие переговоры .

Как известно, Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "коалиции решительных".

Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.

Отдельная во время встречи будет уделена вопросам, связанным с переговорным процессом по установлению мира, и механизмам реализации первых шагов по прекращению огня.

Лидеры также обсудят перспективу развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.

Напомним, что так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".