В Париже проходит встреча "коалиции решительных" по поддержке Украины
На встрече обсуждается дальнейшая военная помощь Украине
Getty Images/Global Images Ukraine
В Париже проходит встреча "коалиции решительных" с участием представителей 31 государства, на которой обсуждается дальнейшая военная помощь Украине, усиление ее оборонно-промышленного комплекса и механизмы прекращения огня.
Об этом сообщает Офис президента.
Как отмечается, в мероприятии принимают участие представители 31 страны, среди них – президент Владимир Зеленский и лидеры Франции и Британии – Эмманюэль Макрон и Кир Стармер, которые перед началом мероприятия провели короткие переговоры .
Как известно, Стармер и Макрон совместно ведут сегодняшнюю встречу "коалиции решительных".
Участники обсудят продолжение устойчивой поддержки Украины, усиление украинской армии и оборонно-промышленного комплекса.
Отдельная во время встречи будет уделена вопросам, связанным с переговорным процессом по установлению мира, и механизмам реализации первых шагов по прекращению огня.
Лидеры также обсудят перспективу развертывания гарантийных сил в Украине как часть будущего мирного урегулирования при поддержке США.
Напомним, что так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
Популярное сейчас
- Впечатляюще. Генштаб опубликовал результаты удара по аэродрому Энгельс
- Барселона – Осасуна. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.03.2025
- Кресты Дэвиса, разгром Бразилии и трагичный финал Феликса. Главные новости за 26 марта
- Зеленский: США предложили Украине новое соглашение о недрах, вопроса АЭС там нет
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет
- На шикарной Ламбо. Папарацци застукали Кристиана Биловара и Яну Суркис в Монако. ВИДЕО
Комментарии 7