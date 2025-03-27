Экс-голкипер Динамо: В дубле меня считали бездельником
Антон Броварник в 80-х был в системе Динамо
football24.ua
Экс-голкипер "
"Знаете, меня в "Динамо" считали бездельником. Как только раздавался свисток об окончании тренировки, все – меня будто корова языком слизала. Но такие вещи я позволял себе только в дубле. Если бы провернул подобный фокус в основе, меня бы потом выбросили прочь.
Перед тренировками я всегда забегал в институт. Кстати, из-за учебы в вузе я впервые поспорил с Валерием Васильевичем Лобановским. Он не дал мне поступить в университет и отправил в инфиз. Я зарекся и сказал, что больше трех лет там не буду учиться. "Двенадцать", – парировал Валерий Васильевич.
Затем "Динамо" отправило меня в "Зарю". "Чего ты радуешься? Это Первая лига!" – говорил Лобановский. "Год поиграю и вернусь в Высшую лигу", – отвечал я", – вспомнил Броварник.
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