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Вспомнили про Иран. УАФ в телеграм-канале отреагировала но очередные удары РФ шахедами

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Ночью Россия нанесла очередной удар по украинским городам

Вспомнили про Иран. УАФ в телеграм-канале отреагировала но очередные удары РФ шахедами

фото из соцсетей

Новина українською

УАФ отреагировала на очередной на ночной обстрел беспилотниками городов Украины со стороны РФ.

Ассоциация в телеграм-канале (в других соцсетях поста нет) выложила пост следующего содержания:

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"Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых – "шахеды". Именно Иран научил РФ производить такие ударные дроны.

Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, на данный момент пострадали 8 человек, в том числе 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.

И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на рф, снятии санкций и тому подобном. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение о безусловном прекращении огня.

Необходимо давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", - говорится в сообщении.

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Источник:
ТГ-канал УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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