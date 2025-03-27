Вспомнили про Иран. УАФ в телеграм-канале отреагировала но очередные удары РФ шахедами
Ночью Россия нанесла очередной удар по украинским городам
фото из соцсетей
УАФ отреагировала на очередной на ночной обстрел беспилотниками городов Украины со стороны РФ.
Ассоциация в телеграм-канале (в других соцсетях поста нет) выложила пост следующего содержания:
"Обычные украинские города: Харьков, Сумы, Днепр. Обычная жизнь и российские удары, которых никогда не должно быть. Каждые сутки в Украине – это масштабные атаки ударными дронами, большинство из которых – "шахеды". Именно Иран научил РФ производить такие ударные дроны.
Сегодня уже более десятка дронов ударили по нашему Харькову – одному из крупнейших городов Украины. Повреждены обычные дома, на данный момент пострадали 8 человек, в том числе 12-летняя девочка. Ни одна страна не должна через такое проходить.
И на таком фоне точно неуместно и бесполезно говорить об ослаблении давления на рф, снятии санкций и тому подобном. Россия убивает каждый день и затягивает эту войну. Уже полмесяца на столе американское предложение о безусловном прекращении огня.
Необходимо давление на Россию, чтобы уберечь жизни людей и чтобы дипломатия работала быстрее и полнее. Без давления на Россию не будет результата", - говорится в сообщении.
Популярное сейчас
- Россия готовит весеннее наступление на две области - Зеленский
- Зеленский: Уиткофф очень часто цитирует кремлевские нарративы, они не приближают мир
- Сборная Украины по футзалу забила 9 голов сопернику на старте отбора на Евро-2025
- В ГУР рассказали, когда Россия планирует завершить войну в Украине
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Реала - под огнём критики из-за интереса к 16-летней волейболистке