Андрей Шевченко наградил победителей кубка Нацгвардии Украины. ФОТО
В турнире приняли участие шесть команд воинских частей Киевского гарнизона
uaf.ua
26 марта в Киеве состоялся Кубок Национальной гвардии Украины по футболу, посвященный 11-й годовщине создания НГУ.
В турнире приняли участие шесть команд воинских частей Киевского гарнизона.
Финальный матч посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Андрей Николаевич не только поздравил участников с годовщиной, но и наградил победителей, выразив поддержку военным и отметив важность спорта в жизни защитников Украины.
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Источник:УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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