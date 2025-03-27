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Андрей Шевченко наградил победителей кубка Нацгвардии Украины. ФОТО

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В турнире приняли участие шесть команд воинских частей Киевского гарнизона

Андрей Шевченко наградил победителей кубка Нацгвардии Украины. ФОТО

uaf.ua

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26 марта в Киеве состоялся Кубок Национальной гвардии Украины по футболу, посвященный 11-й годовщине создания НГУ.

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В турнире приняли участие шесть команд воинских частей Киевского гарнизона.

Финальный матч посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко. Андрей Николаевич не только поздравил участников с годовщиной, но и наградил победителей, выразив поддержку военным и отметив важность спорта в жизни защитников Украины.

Андрей Шевченко наградил победителей кубка Нацгвардии Украины. ФОТО - изображение 1
Андрей Шевченко наградил победителей кубка Нацгвардии Украины. ФОТО - изображение 2Андрей Шевченко наградил победителей кубка Нацгвардии Украины. ФОТО - изображение 3
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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