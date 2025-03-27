Зеленский: США постоянно меняют условия по соглашению о полезных ископаемых

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что конечной версии обновленного соглашения с США о редкоземельных ресурсах еще нет, поэтому рано говорить о подписании договора.

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Об этом он сказал на брифинге по итогам саммита "коалиции желающих", информирует Цензор.НЕТ.

"Постоянно меняются условия. И вроде бы мы уже договорились, что будет рамочное соглашение, а потом - полное. Сейчас США предлагают сразу заключить полное соглашение. Это требует детального изучения... Я не хотел, чтобы у США сложилось впечатление, что мы против. Мы за сотрудничество и не хотим, чтобы США прекращали оказывать помощь или разведданные", - пояснил глава государства.

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Зеленский отметил, что сначала юристы работали "над одним соглашением, потом над другим, а в конце концов договорились о рамочном".

"Мы действуем сдержанно, не нервничаем, хотим посмотреть на соглашение. Именно о заключении говорить рано. Юристы изучат. Адекватные предложения поддержим. Если есть вопросы, то на них всегда есть ответы. Важно, что Украина сотрудничает с США, поэтому мы ежедневно действуем конструктивно", - отметил президент, добавив, что пока в Вашингтон не собирается ехать, потому что "нет такого вопроса на повестке дня".

Напомним, ранее нардеп "Голоса" и заместитель председателя налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что США передали Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых, который должен быть ратифицирован в Верховной Раде.

Этот вариант, на его взгляд, является невыгодным для Украины.