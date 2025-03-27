Европу на переговорах об окончании войны будут представлять Британия и Франция, - Зеленский

Европа должна быть за столом переговоров о завершении войны в Украине. Представлять ЕС должны Великобритания и Франция.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи лидеров ЕС по поддержке Украины.

По словам президента, украинская позиция очень четкая - за столом переговоров об окончании войны обязательно должна быть Европа.

"Европа очень большая и она должна иметь четкое представительство. Сегодня мы договорились, что Европу будут представлять Франция и Великобритания, Макрон и Стармер", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что это очень важное решение. И свою четкую позицию Украина хочет передать всем другим партнерам, безусловно, и США.

Напомним, пока что Украина и Россия не ведут прямые переговоры о завершении войны. Посредником в этом вопросе для двух стран являются США.

Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Европа должна участвовать в переговорах по завершению войны. По словам главы государства, он в этом очень заинтересован, поскольку Украине нужны справедливые партнеры.