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"Тренировать не хочу и не люблю", - Милевский рассказал, кем себя видит в структуре Динамо

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Артему интересно работать с нападающими

"Тренировать не хочу и не люблю", - Милевский рассказал, кем себя видит в структуре Динамо

Фото: instagram.com/timi1010

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Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему он не хочет строить карьеру тренером, а также рассказал, кем бы он хотел себя видеть в структуре киевского клуба.

"Не хочу и не люблю тренировать. Смотрю на тренеров – и мне их жалко. Мне это неинтересно.

Мне интересно найти какого-нибудь нападающего, похожего на меня, и привести его в "Динамо", чтобы у него получилось. Интереснее работать именно с нападающими в структуре", – заявил Милевский в эфире TikTok.

Напомним, что Артем завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине кроме "Динамо" поиграл за "Минай". Кроме того, Милевский поиграл, в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.

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Артем Милевский Динамо (Киев)
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Источник:
tiktok Артема Милевского
Опубликовал: Михаил Черныш
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