"Тренировать не хочу и не люблю", - Милевский рассказал, кем себя видит в структуре Динамо

Экс-форвард " Динамо " и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему он не хочет строить карьеру тренером, а также рассказал, кем бы он хотел себя видеть в структуре киевского клуба.

"Не хочу и не люблю тренировать. Смотрю на тренеров – и мне их жалко. Мне это неинтересно. Мне интересно найти какого-нибудь нападающего, похожего на меня, и привести его в "Динамо", чтобы у него получилось. Интереснее работать именно с нападающими в структуре", – заявил Милевский в эфире TikTok.

Напомним, что Артем завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине кроме "Динамо" поиграл за "Минай". Кроме того, Милевский поиграл, в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.