"Тренировать не хочу и не люблю", - Милевский рассказал, кем себя видит в структуре Динамо
Артему интересно работать с нападающими
Фото: instagram.com/timi1010
Экс-форвард "
"Не хочу и не люблю тренировать. Смотрю на тренеров – и мне их жалко. Мне это неинтересно.
Мне интересно найти какого-нибудь нападающего, похожего на меня, и привести его в "Динамо", чтобы у него получилось. Интереснее работать именно с нападающими в структуре", – заявил Милевский в эфире TikTok.
Напомним, что Артем завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В Украине кроме "Динамо" поиграл за "Минай". Кроме того, Милевский поиграл, в чемпионатах Венгрии, Румынии, Хорватии, Турции.
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