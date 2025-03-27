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26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации

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Также с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов

26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

За нарушение правил мобилизации по состоянию на сегодня заблокированы счета примерно 26 тысяч украинцев.

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Об этом говорится в ответе Минюста изданию "РБК-Украина".

По данным "Опендатабот", с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.

Издание пишет, что счета блокируют чаще всего за неуплату штрафов ТЦК.

В то же время если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова юриста. Хотя причины для принятия этого решения судом разные.

Напомним, что по состоянию на 10 марта, в Украине было 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК.

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