26 тысячам украинцев заблокировали счета за нарушение правил мобилизации
Также с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов
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За нарушение правил мобилизации по состоянию на сегодня заблокированы счета примерно 26 тысяч украинцев.
Об этом говорится в ответе Минюста изданию "РБК-Украина".
По данным "Опендатабот", с начала года было открыто 10 тысяч производств из-за просроченных штрафов. Впрочем, среди прошлогодних долгов за штрафы ТЦК не уплачено 52%.
Издание пишет, что счета блокируют чаще всего за неуплату штрафов ТЦК.
В то же время если украинцы обратились в суд с целью обжаловать штраф, то их отменяют примерно в 78% случаев, пишет "РБК-Украина" со ссылкой на слова юриста. Хотя причины для принятия этого решения судом разные.
Напомним, что по состоянию на 10 марта, в Украине было 9 658 производств из-за просроченных и неуплаченных штрафов от ТЦК.
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