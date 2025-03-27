Зеленский: Я готов к любому формату переговоров с Россией, я никогда не боялся
Президенту задали вопрос о прямых переговорах с Россией
Getty Images/Global Images Ukraine
Российский диктатор Владимир Путин блокирует переговоры с Украиной, потому что хочет продолжать войну.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в Париже на пресс-конференции после встречи лидеров по поддержке Украины и безопасности в Европе, сообщает Уніан.
В частности, у президента спросили, в какой момент надо будет перейти к прямым переговорам между Украиной и РФ, и кто блокирует такие переговоры.
"Блокировка одна - именно Россия. Все очень просто - он (Путин) не готов к прямым переговорам", - подчеркнул Зеленский.
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Глава государства подчеркнул, что сам он лично не боится ни одного формата переговоров.
"Мы в войне. И не теоретически, а очень практически, к сожалению. И я знаю все, что происходит сейчас у нас во время войны. Мы понимаем, где у нас сложности, что на фронте, что на каждом километре, чего не хватает. Я разбираюсь в оружии. Я разговариваю с некоторыми лидерами, и они всегда были удивлены - я знал больше деталей, что у них есть из вооружения, что у них на вооружении, какие системы, чем они. Это не упрек", - сообщил Зеленский.
Он добавил, что точно знает, чего не хватает Украине.
"Я готов к любому формату переговоров. Я никогда не боялся. Просто Путин хочет войны. Что может человек, который хочет войны, сказать на переговорах о мире? Я не тот человек, который будет сидеть и молчать, или глотать все эти его нарративы. Меня не интересуют его балы в Крыму, его красная икра и тому подобное. Я не знаю, может он кого-то там в мире еще удивит. Но для меня - они динозавры. Понимаете, они хотят просто нас съесть. А нам надо защищаться и отстаивать свои права. Нельзя просто слушай: "а давай поговорим"... Мне не о чем просто с ним говорить", - подчеркнул Зеленский.
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