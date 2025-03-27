Украина ожидает реакции от США из-за российских ударов по энергетике в Херсоне, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от США реакции на российские удары по Херсону, в том числе по энергетике.

Об этом Зеленский заявил на пресс-конференции 27 марта, передает Украинская правда.

Как отметил Зеленский, "США считают, что тишина в море, тишина в энергетике работает". Впрочем, он заявил, что 27 марта была повреждена энергетика в городе Херсон российской артиллерией.

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"И потому, по моему мнению, если сегодня были нарушены договоренности, были удары по Херсону, по железнодорожному вокзалу, было повреждено электричество, потому что были удары и по энергетике, Херсон – это гражданский город, поэтому должна быть реакция США в действиях", - сказал президент.

Он отметил , что поручил министру обороны подготовить доказательства нарушения российской стороной перемирия, которые в дальнейшем представят США. После этого Украина ожидает реакции на нарушения от США.

Напомним, что российские войска 27 марта нанесли удар по вокзалу Херсона и окружающей инфраструктуре, сообщали о повреждении кабелей электропитания и водоснабжения.