Хавбек Карпат сравнил тренировки под руководством Маркевича и Лупашко
Футболисту все нравится
фото из свободных источников
Полузащитник "львов" Ян Костенко говорит, что под руководством Владислава Лупашко интересно тренироваться.
"Приятно было работать с таким тренером как Мирон Маркевич, ведь он рассчитывал на меня, и я развивался как игрок. У каждого специалиста свой индивидуальный подход к тренировочному процессу, к футболистам. Я не буду раскрывать все секреты Мирона Богдановича".
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"У Владислава Викторовича совсем другой тренировочный процесс, другое отношение. Вообще очень интересно все происходит. Он пропагандирует контроль мяча – не бить его куда вздумается. Очень сильно нравится работать с Владиславом Викторовичем", – заверил Костенко.
В нынешнем сезоне Ян сыграл 18 поединков.
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