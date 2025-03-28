Хавбек Карпат сравнил тренировки под руководством Маркевича и Лупашко

Полузащитник "львов" Ян Костенко говорит, что под руководством Владислава Лупашко интересно тренироваться.

"Приятно было работать с таким тренером как Мирон Маркевич, ведь он рассчитывал на меня, и я развивался как игрок. У каждого специалиста свой индивидуальный подход к тренировочному процессу, к футболистам. Я не буду раскрывать все секреты Мирона Богдановича".

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"У Владислава Викторовича совсем другой тренировочный процесс, другое отношение. Вообще очень интересно все происходит. Он пропагандирует контроль мяча – не бить его куда вздумается. Очень сильно нравится работать с Владиславом Викторовичем", – заверил Костенко.

В нынешнем сезоне Ян сыграл 18 поединков.