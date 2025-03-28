  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
В тренде

"Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде

Общие новости

Отказ в переходе в Вулверхэмптон стал последней каплей?

"Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде

Фото: Динамо

Новина українською

Дмитрий Шпирко говорит, что Владимир Бражко в последнее время очень много ошибается.

"Не могу найти для себя ответ на вопрос, что происходит с Бражко. И для меня это как воплощение всех проблем "Динамо".

Бражко в матче с "Зарей" очень много растерял мячей, результативно растерял, с последствиями для команды либо в виде моментов, либо даже забитыми мячами. Сейчас у молодежной сборной тоже аналогичная история, ошибка в спарринге в Анталии”.

Читайте такжеМихайленко - об игре Зари и Динамо: У обеих команд было большое желание. И для нас было очень важно победить именно в желании

"Поэтому, наверное, Николай Михайленко является сейчас фаворитом на этой позиции однозначным. И мне кажется, последние матчи очень и очень четко объясняют всем, почему он является фаворитом на этой позиции", – убежден Шпирко.

В 2025 году Владимир только в одном из шести матчей вышел в старте.

По теме
yellow-arrow
Хавбек Карпат сравнил тренировки под руководством Маркевича и Лупашко
yellow-arrow
Украина ожидает реакции от США из-за российских ударов по энергетике в Херсоне, - Зеленский
yellow-arrow
Зеленский: Я готов к любому формату переговоров с Россией, я никогда не боялся
Динамо (Киев) Владимир Бражко Николай Михайленко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости