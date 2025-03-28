"Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
Отказ в переходе в Вулверхэмптон стал последней каплей?
Фото: Динамо
Дмитрий Шпирко говорит, что Владимир Бражко в последнее время очень много ошибается.
"Не могу найти для себя ответ на вопрос, что происходит с Бражко. И для меня это как воплощение всех проблем "Динамо".
Бражко в матче с "Зарей" очень много растерял мячей, результативно растерял, с последствиями для команды либо в виде моментов, либо даже забитыми мячами. Сейчас у молодежной сборной тоже аналогичная история, ошибка в спарринге в Анталии”.
"Поэтому, наверное, Николай Михайленко является сейчас фаворитом на этой позиции однозначным. И мне кажется, последние матчи очень и очень четко объясняют всем, почему он является фаворитом на этой позиции", – убежден Шпирко.
В 2025 году Владимир только в одном из шести матчей вышел в старте.
Популярное сейчас
- Украина ожидает реакции от США из-за российских ударов по энергетике в Херсоне, - Зеленский
- Экс-капитан Ингульца: Кабинет Поворознюка я покинул с двумя мужчинами в военной форме
- "По Судакову есть "движуха" на трансферном рынке", - Вацко назвал клуб и цену, которую предлагают
- Переговоры между РФ и США завершились без итогового заявления. На России обвинили в этом Украину
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Романтика вне поля: спортивный директор Боруссии встречается с девушкой, младше его на 14 лет