"Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде

Дмитрий Шпирко говорит, что Владимир Бражко в последнее время очень много ошибается.

"Не могу найти для себя ответ на вопрос, что происходит с Бражко. И для меня это как воплощение всех проблем "Динамо". Бражко в матче с "Зарей" очень много растерял мячей, результативно растерял, с последствиями для команды либо в виде моментов, либо даже забитыми мячами. Сейчас у молодежной сборной тоже аналогичная история, ошибка в спарринге в Анталии”.

"Поэтому, наверное, Николай Михайленко является сейчас фаворитом на этой позиции однозначным. И мне кажется, последние матчи очень и очень четко объясняют всем, почему он является фаворитом на этой позиции", – убежден Шпирко.

В 2025 году Владимир только в одном из шести матчей вышел в старте.