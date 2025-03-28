Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление

Виктор Вацко поделился мнением о подписании "Черноморцем" Ярослава Ракицкого.

"Насколько мне известно, там уже все на уровне подписания контракта. Все мы знаем класс Ракицкого, конечно такого класса футболистов в "Черноморце" нет, это точно можно говорить. Но мы знаем сильные и слабые стороны центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Прежде всего, Ярик – это плеймейкер в центре защиты. И если это топовая характеристика для "Шахтера", который проводит 70% игрового времени на мяче, доминирует, то для обороняющегося и отбивающегося "Черноморца" – не факт, что такого плана игрок это безумное усиление”.