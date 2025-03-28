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Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление

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Защитник привык к другому футболу

Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление

Фото: ФК Шахтар

Новина українською

Виктор Вацко поделился мнением о подписании "Черноморцем" Ярослава Ракицкого.

"Насколько мне известно, там уже все на уровне подписания контракта. Все мы знаем класс Ракицкого, конечно такого класса футболистов в "Черноморце" нет, это точно можно говорить. Но мы знаем сильные и слабые стороны центрального защитника Ярослава Ракицкого.

Прежде всего, Ярик – это плеймейкер в центре защиты. И если это топовая характеристика для "Шахтера", который проводит 70% игрового времени на мяче, доминирует, то для обороняющегося и отбивающегося "Черноморца" – не факт, что такого плана игрок это безумное усиление”.

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"Другое дело, если Александр Кучер решит играть по схеме в три центральных защитника – вот в таком случае Ракицкий может стать интересной опцией. Его начало атаки, умение продвигать мяч, продвигаться с мячом, лидерские качества, харизма, опыт, умение организовать партнеров на поле – это может быть огромным плюсом для "Черноморца", где молодые центральные защитники и очень важно отсутствие опытного лидера обороны.

Но опять же: в какой форме сейчас Ракицкий? Ему 36-й год, он в футбол в последний раз играл в мае 24-го, 10 месяцев назад. И насколько быстро сможет набрать форму, которая позволит ему быть конкурентной и полезной на поле в Премьер-лиге”, – отметил Вацко в эфире собственного Youtube-канала.

Ярослав после возвращения в Украину провел 24 встречи в чемпионате (5 результативных действий).

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Ярослав Ракицкий Виктор Вацко Черноморец (Одесса)
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Источник:
Вацко Livе
Опубликовал: Александр Симченко
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