Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
Защитник привык к другому футболу
Фото: ФК Шахтар
Виктор Вацко поделился мнением о подписании "Черноморцем" Ярослава Ракицкого.
"Насколько мне известно, там уже все на уровне подписания контракта. Все мы знаем класс Ракицкого, конечно такого класса футболистов в "Черноморце" нет, это точно можно говорить. Но мы знаем сильные и слабые стороны центрального защитника Ярослава Ракицкого.
Прежде всего, Ярик – это плеймейкер в центре защиты. И если это топовая характеристика для "Шахтера", который проводит 70% игрового времени на мяче, доминирует, то для обороняющегося и отбивающегося "Черноморца" – не факт, что такого плана игрок это безумное усиление”.
-
Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
"Другое дело, если Александр Кучер решит играть по схеме в три центральных защитника – вот в таком случае Ракицкий может стать интересной опцией. Его начало атаки, умение продвигать мяч, продвигаться с мячом, лидерские качества, харизма, опыт, умение организовать партнеров на поле – это может быть огромным плюсом для "Черноморца", где молодые центральные защитники и очень важно отсутствие опытного лидера обороны.
Но опять же: в какой форме сейчас Ракицкий? Ему 36-й год, он в футбол в последний раз играл в мае 24-го, 10 месяцев назад. И насколько быстро сможет набрать форму, которая позволит ему быть конкурентной и полезной на поле в Премьер-лиге”, – отметил Вацко в эфире собственного Youtube-канала.
Ярослав после возвращения в Украину провел 24 встречи в чемпионате (5 результативных действий).
Популярное сейчас
- Вацко: Может еще Шевченко перед отцом Степанова на колени стать должен? Таких футболистиков очень много в украинском футболе
- Тренер сборной Италии по художественной гимнастике уволена из-за жестокого обращения со спортсменками
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Никаких разговоров о территориальных уступках на встрече в Эр-Рияде не было, - переговорщик ОП
- Бывшая звезда сборной Франции пожертвовал 20-летним браком ради бразильской красавицы
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера