Потери РФ в войне превысили 910 тысяч - Генштаб ВСУ
Выбито аж 556 единиц техники за сутки
Генштаб ЗСУ
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 910 750 военных.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 28.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 910750 (+1860)
- танков - 10455 (+17)
- боевых бронированных машин - 21762 (+61)
- артиллерийских систем - 25387 (+122)
- РСЗВ - 1344 (+1)
- средства ПВО - 1119 (+1)
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31070 (+144)
- крылатые ракеты - 3121 (+0)
- корабли/катера - 28 (+0)
- подводные лодки - 1 (+0)
- автомобильной техники и автоцистерн - 42280 (+210) ед,
- специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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