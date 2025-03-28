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Потери РФ в войне превысили 910 тысяч - Генштаб ВСУ

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Выбито аж 556 единиц техники за сутки

Потери РФ в войне превысили 910 тысяч - Генштаб ВСУ

Генштаб ЗСУ

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За минувшие сутки украинские защитники уничтожили 1860 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 910 750 военных.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери врага с 24.02.22 по 28.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 910750 (+1860)
  • танков - 10455 (+17)
  • боевых бронированных машин - 21762 (+61)
  • артиллерийских систем - 25387 (+122)
  • РСЗВ - 1344 (+1)
  • средства ПВО - 1119 (+1)
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31070 (+144)
  • крылатые ракеты - 3121 (+0)
  • корабли/катера - 28 (+0)
  • подводные лодки - 1 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42280 (+210) ед,
  • специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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