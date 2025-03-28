"Стоит пить таблетки": в ОП и Белом доме ответили на заявление Путина об Украине

Владимир Путин "предложил" ввести в Украине временное управление под эгидой ООН и ряда стран для проведения выборов. В Офисе президента и Белом доме отреагировали на заявление российского диктатора.

"Если Путин снова пытается понять, с кем ему нужно взаимодействовать, чтобы серьезно двигаться к прекращению этой войны, возможно, ему просто стоит принять таблетки, чтобы запустить мозговую деятельность - если только такие таблетки все еще на него действуют", - написал советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

"Власть в Украине определяется ее конституцией и народом страны", - сказал представитель Совета национальной безопасности Белого дома в комментарии Reuters.