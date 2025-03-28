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Россия ночью запустила 163 дрона. Известны результаты работы ПВО

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Россия ночью запустила 163 дрона. Известны результаты работы ПВО

Фото: GeneralStaff.ua

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В ночь на 28 марта враг атаковал 163 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

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Подтверждено сбитие 89 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны. 51 БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).

В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.

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Источник:
Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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