Россия ночью запустила 163 дрона. Известны результаты работы ПВО
Много пострадавших областей
Фото: GeneralStaff.ua
В ночь на 28 марта враг атаковал 163 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
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Подтверждено сбитие 89 шахедов и дронов других типов на юге, севере и в центре страны. 51 БпЛА - локально потерян (без негативных последствий).
В результате российской атаки пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область, Николаевщина и Запорожье.
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Источник:Повітряні Сили
Опубликовал: Александр Бураков
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