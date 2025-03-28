Россия планирует увеличить количество атак шахедами по Украине - ЦПД

В ближайшие месяцы враг планирует нарастить атаки беспилотными летательными аппаратами (БпЛА) типа Shahed. Об этом заявил руководитель центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

"Сейчас Россия атакует шахедами ежедневно и собирается нарастить это количество атак в ближайшие месяцы. Задача России - дискредитация США на мировом уровне.

Фактически путин унижает Трампа и делает это сознательно. Он бьет по энергоинфраструктуре дальше и выдвигает новые сумасшедшие условия. Его пропагандисты на эфирах смеются над командой Трампа, а самого президента США называют врагом и "болтуном". Выход из-под санкций рф нужен только для дополнительных инвестиций в войну", - написал Коваленко в Telegram.