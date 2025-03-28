Российские войска атаковали газодобывающие объекты Нафтогаза
Перемирие явно не работает
Getty Images/Global Images Ukraine
Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности. На предприятии повреждены газодобывающие мощности.
Об этом информирует пресс-служба группы.
"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.
Важно, что пострадавших нет. При этом повреждены газодобывающие мощности.
Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении.
Напомним, что этой ночью
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