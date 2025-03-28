Российские войска атаковали газодобывающие объекты Нафтогаза

Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности. На предприятии повреждены газодобывающие мощности.

Об этом информирует пресс-служба группы.

"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.

Важно, что пострадавших нет. При этом повреждены газодобывающие мощности.

Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении.