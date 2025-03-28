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Российские войска атаковали газодобывающие объекты Нафтогаза

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Перемирие явно не работает

Российские войска атаковали газодобывающие объекты Нафтогаза

Getty Images/Global Images Ukraine

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Россия нанесла комбинированный удар по инфраструктуре "Нафтогаза", повредив газодобывающие мощности. На предприятии повреждены газодобывающие мощности.

Об этом информирует пресс-служба группы.

"Это уже восемнадцатая комбинированная атака на инфраструктуру Группы с начала полномасштабной войны и восьмая с начала этого года.

Важно, что пострадавших нет. При этом повреждены газодобывающие мощности.

Очередной обстрел - это не просто атака на нашу инфраструктуру, а попытка подорвать энергетическую стабильность страны. Наши специалисты уже работают над ликвидацией последствий и оценкой повреждений. Восстановление начнется немедленно, чтобы гарантировать бесперебойное газоснабжение", - говорится в сообщении.

Напомним, что этой ночью Силы ПВО сбили 89 беспилотников, которые были запущены на территорию Украины.

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Источник:
Нафтогаз
Опубликовал: Александр Бураков
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