Украина вернула тела 909 павших защитников

В Украину в пятницу, 28 марта, по результатам проведенных репатриационных мероприятий вернули тела 909 павших военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

Отмечается, что из числа возвращенных "на щите" защитников есть павшие с.:

Кураховского направления;

Покровского направления;

Бахмутского направления;

Угледарского направления;

Луганского направления;

Запорожского направления;

моргов на территории РФ.

Павших бойцов удалось вернуть по результатам совместной работы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины, других структур сектора безопасности и обороны Украины.