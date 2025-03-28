Известный украинский тренер перенес тяжелую болезнь - об этом сообщил его друг
Проходит период восстановления
ЗМІ
Бывший президент бориспольского "Борисфена" Игорь Ковалевич рассказал о состоянии здоровья известного тренера Павла Яковенко после перенесенной болезни.
"Вчера возле своего офиса на Саксаганского встретил Пашу Яковенко — одного из лучших игроков не только того звездного состава киевского "Динамо" 1986 года, а и мирового футбола, не побоюсь этого громкого слова.
У меня, к сожалению, было мало свободного времени, но с большим уважением к нему и желанием, полчаса общался с великим мастером. Мало кто знает, что он перенес тяжелую болезнь, еще не полностью восстановилась речь, но он настоящий Молодец!
Крепкого здоровья тебе, Друг!", — написал Ковалевич в Facebook.
С начала 21-го века Яковенко работал с молодежными сборными Украины U-19 и U-21, а также возглавлял киевскую "Оболонь".
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