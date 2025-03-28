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"Каждый из нас может внести свой вклад в победу". Георгий Судаков рефлексирует на тему войны

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Для него футбол — это не просто игра

"Каждый из нас может внести свой вклад в победу". Георгий Судаков рефлексирует на тему войны

Фото: Instagram

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" и сборной Украины Георгий Судаков рефлексирует на тему войны в интервью для INSIDER UA.

"К счастью, все мои родные уехали из Брянки (родной город Судакова — прим.) еще в 2013 году. Этот город оккупирован российской армией с 2014 года, и я не могу приехать туда, где прошли мои детские годы. Греют только детские воспоминания о доме. Но наша семья решила не выезжать из Украины, это было сознательное решение. Конечно, мы понимали все риски и опасность, но для нас очень важно быть дома. Трудно представить себя в другом месте, когда знаешь, что твоя страна проходит через такие испытания".

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"Моя карьера и работа связаны с Украиной. Футбол здесь — это не просто игра, это способ поддержать людей, которые могут хотя бы на 90 минут забыть о тяжелых реалиях. Для меня крайне важно оставаться частью этой борьбы не только на поле. Я использую свою медийность, чтобы привлекать внимание к важным собраниям. Украина сейчас борется за свою свободу, и я не могу стоять в стороне. Участвую в благотворительных инициативах, помогаю финансово, распространяю информацию о сборах в поддержку наших военных. Я считаю, что каждый из нас может внести свой вклад в победу — кто-то на фронте, кто-то в волонтерстве, кто-то через популяризацию Украины в мире. Поэтому стараюсь не просто играть в футбол, но и использовать свою платформу для чего-то большего".

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Источник:
INSIDER UA
Опубликовал: Андрей Журба
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