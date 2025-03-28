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На "World Press Photo" отдали награду фотографу-пропагандисту, который рассказывал об "освобождении" Мариуполя в 2022 году

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Михаил Терещенко получил приз в категории Фотографические истории за серию "Протесты в Грузии"

На "World Press Photo" отдали награду фотографу-пропагандисту, который рассказывал об "освобождении" Мариуполя в 2022 году

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Фотокорреспондент российского пропагандистского информагентства ТАСС Михаил Терещенко победил на Международном конкурсе документальной фотографии World Press Photo.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Победу ему отдали в категории Фотографические истории за серию "Протесты в Грузии".

В недавнем интервью роспропагандистам Терещенко заявил, что был в Мариуполе во время его оккупации российскими войсками и назвал это "освобождением".

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fanatSD (донецк)
28.03.2025 в 17:36
падаль
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Комментарии 1
fanatSD (донецк)
28.03.2025 в 17:36
падаль
Ответить
1
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