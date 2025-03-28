The Telegraph: Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках
Оба лидера недооценивают неуступчивость друг друга
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент США Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин недооценивают неуступчивость друг друга.
Об этом пишет The Telegraph.
После двух раундов переговоров тактика Путина становится очевидной: ложь, обстрелы, снова ложь и снова обстрелы. Тон итогов переговоров в Эр-Рияде был "сухим": "Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира".
Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках, пишет журналист Оуэн Мэтьюз.
По его словам, Путин вряд ли действует как лидер, который серьезно относится к миру. Его воздушные атаки кажутся дерзким вызовом Белому дому. За столом переговоров в Саудовской Аравии каждая его якобы уступка на самом деле идет на пользу России и вредит Украине.
"Мирному процессу угрожают две конкурирующие опасности: Нетерпение Трампа в отношении прекращения огня, с одной стороны, и высокомерие и иллюзии Путина, с другой. Трампа часто критикуют за чрезмерную симпатию к Путину. Но на самом деле Путин тоже может фатально недооценивать вспыльчивость Трампа, его чувствительность к унижению и огромную экономическую и военную силу, которой он обладает", - подытожил автор.
Популярное сейчас
- Чисора отреагировал на решение IBF по бою против Дюбуа
- Вацко – о Ракицком в Черноморце: Не факт, что такого плана игрок это безумное усиление
- "Для меня это как воплощение всех проблем Динамо": журналист назвал игрока, отражающего положение дел в команде
- Никаких разговоров о территориальных уступках на встрече в Эр-Рияде не было, - переговорщик ОП
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
- Звезда Барселоны возобновил отношения с дочерью известного тренера
Комментарии 1