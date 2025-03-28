The Telegraph: Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках

Президент США Дональд Трамп и диктатор Владимир Путин недооценивают неуступчивость друг друга.

Об этом пишет The Telegraph.

После двух раундов переговоров тактика Путина становится очевидной: ложь, обстрелы, снова ложь и снова обстрелы. Тон итогов переговоров в Эр-Рияде был "сухим": "Соединенные Штаты и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира".

Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках, пишет журналист Оуэн Мэтьюз.

По его словам, Путин вряд ли действует как лидер, который серьезно относится к миру. Его воздушные атаки кажутся дерзким вызовом Белому дому. За столом переговоров в Саудовской Аравии каждая его якобы уступка на самом деле идет на пользу России и вредит Украине.

"Мирному процессу угрожают две конкурирующие опасности: Нетерпение Трампа в отношении прекращения огня, с одной стороны, и высокомерие и иллюзии Путина, с другой. Трампа часто критикуют за чрезмерную симпатию к Путину. Но на самом деле Путин тоже может фатально недооценивать вспыльчивость Трампа, его чувствительность к унижению и огромную экономическую и военную силу, которой он обладает", - подытожил автор.