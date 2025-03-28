  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"
В тренде

В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"

Общие новости

Об этом заявил представитель российского диктатора Путина Песков

В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"

фото из свободных источников

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ может не придерживаться "энергетического перемирия".

Читайте такжеThe Telegraph: Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках

Об этом сообщают росСМИ.

"Сейчас наши вооруженные силы по-прежнему выполняют приказ верховного главнокомандующего (о запрете ударов по украинской энергетической инфраструктуре. - ред.)", - сказал Песков.

В то же время, отметил представитель диктатора, РФ "оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, также его не соблюдать".

"Было бы нелогично придерживаться нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры", - добавил Песков.

По теме
yellow-arrow
На "World Press Photo" отдали награду фотографу-пропагандисту, который рассказывал об "освобождении" Мариуполя в 2022 году
yellow-arrow
The Telegraph: Трамп, похоже, начинает осознавать, что Кремль оставил его в дураках
yellow-arrow
Известный украинский тренер перенес тяжелую болезнь - об этом сообщил его друг
дмитрий песков война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости