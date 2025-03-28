В Кремле заявили, что РФ может выйти из "энергетического перемирия"

Представитель российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что РФ может не придерживаться "энергетического перемирия".

Об этом сообщают росСМИ.

"Сейчас наши вооруженные силы по-прежнему выполняют приказ верховного главнокомандующего (о запрете ударов по украинской энергетической инфраструктуре. - ред.)", - сказал Песков.

В то же время, отметил представитель диктатора, РФ "оставляет за собой право в случае несоблюдения этого моратория киевским режимом, конечно же, также его не соблюдать".

"Было бы нелогично придерживаться нам и каждую ночь сталкиваться с попытками ударов по объектам нашей энергоинфраструктуры", - добавил Песков.