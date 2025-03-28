Зеленский: Украина не будет признавать долгом военную помощь США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не будет признавать военную помощь США, как долг.

Об этом он сказал на брифинге, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы получили от США проект нового соглашения относительно полезных ископаемых, который является совершенно другим документом, чем предыдущее рамочное соглашение. Мы благодарны за поддержку, но это не кредит, и мы этого не допустим", - подчеркнул он.

По его словам, главные базисные вещи компромиссные были очерчены в рамочном соглашении, на что Украина готова идти.

"И поэтому базироваться будем на понятных вещах, о чем мы говорили там, где видели возможность построить партнерские отношения. Если вопрос долгов... мы не будем воспринимать долги. Это понятные абсолютно вещи. По крайней мере мы говорим о прошлом. Если будут какие-то рисковые вещи для нас, я буду это все коммуницировать без каких-либо секретов с нашим обществом", - отметил президент.

Зеленский также сказал, что ему интересно, откуда депутаты получают информацию о соглашении о полезных ископаемых.

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"Я пока не хочу реагировать на каждый такой месседж, поэтому еще в медиа появились пункты, а что появилось у депутатов каким-то образом, это также для меня интересно, я еще не читал, а депутаты уже все знаю, что будет в соглашении. Да, это странно, интересно, кто эту информацию передает, это очень интересно также", - добавил он.

Напомним, ранее нардеп "Голоса" и заместитель главы налогового комитета Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что США передали Украине новый проект соглашения о полезных ископаемых, который должен быть ратифицирован в Верховной Раде.

Этот вариант, на его взгляд, является невыгодным для Украины.

По данным СМИ, администрация Дональда Трампа вернула в соглашение об ископаемых требование возместить всю помощь, которую США предоставили Украине с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году.