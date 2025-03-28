ЕСПЧ принял сторону Павелко относительно незаконного содержания под стражей
Европейский суд по правам человека постановил взыскать с власетй Украины справедливую денежную компенсацию в пользу Павелко
АНДРІЮК ONLINE
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение в пользу бывшего президента Украинской ассоциации футбола и члена исполкома УЕФА Андрея Павелко, полностью удовлетворив его жалобу относительно незаконного содержания под стражей.
Об этом говорится в официальном решении суда.
Суд установил, что действия украинских властей во время заключения Андрея Павелко нарушили статью 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно ее пункт 4, гарантирующий каждому задержанному лицу право на безотлагательное судебное рассмотрение законности его содержания под стражей и на немедленное освобождение в случае признания задержания незаконным.
ЕСПЧ констатировал, что Андрею Павелко такое право предоставлено не было. В связи с этим Суд постановил взыскать с ответственных органов государственной власти справедливую денежную компенсацию в пользу заявителя.
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