Представители генштабов проведут срочную встречу в Украине по военному контингенту, - Зеленский
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Getty Images/Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский анонсировал встречу на уровне представителей генеральных штабов в Украине, посвященную будущему развертыванию военного контингента.
Об этом Зеленский заявил на брифинге для журналистов в пятницу, передает "Европейская правда".
По словам Зеленского, договоренность о встрече на военном уровне Украина достигла с партнерами на саммите "коалиции решительных" накануне в Париже.
"Мы договорились срочно – на это даем неделю – провести встречу в Украине в узком кругу представителей генштабов... основных стран, которые стопроцентно будут готовы к контингенту на территории Украины", – анонсировал он.
Президент не уточнил, кто именно будет представлен на встрече, но отметил, что там точно будут представители Франции, Британии и Украины.
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"Мы покажем нашу инфраструктуру, поработаем с партнерами, проработаем наше общее видение. Мы договорились, что после этого сразу будет встреча уже не на уровне военных, а встреча на уровне NSA (советников по нацбезопасности. – Ред.). И продолжится итоговой встречей по гарантиям безопасности", – добавил Зеленский.
Напомним, что так называемая "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией несколько недель работает над планом отправки тысяч военных в Украину для обеспечения будущего "прекращения огня".
По итогам встречи в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что министры иностранных дел "коалиции решительных" подготовят юридические позиции по мониторингу прекращения огня в Украине.
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