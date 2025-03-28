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Россияне атаковали Днепр беспилотниками: четверо раненых, горят дома и ресторанный комплекс

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Россияне продолжают терроризировать украинские города

Россияне атаковали Днепр беспилотниками: четверо раненых, горят дома и ресторанный комплекс

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Вечером 28 марта враг атаковал беспилотниками город Днепр.

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Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о вражеских беспилотниках в небе над областью. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.

Впоследствии Лысак сообщил, что из-за атаки дронов произошло несколько пожаров.

"Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется", - говорится в сообщении.

Впоследствии Лысак сообщил о четырех пострадавших в результате российской атаки.

"Есть первые данные о пострадавших в Днепре. В больницу доставили четырех раненых. Информация будет обновляться. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажки и частные дома. Всюду работают спасатели. Укрощают огонь", - написал он.

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