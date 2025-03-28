Россияне атаковали Днепр беспилотниками: четверо раненых, горят дома и ресторанный комплекс
Россияне продолжают терроризировать украинские города
фото из соцсетей
Вечером 28 марта враг атаковал беспилотниками город Днепр.
Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщал о вражеских беспилотниках в небе над областью. Он призвал жителей находиться в безопасных местах.
Впоследствии Лысак сообщил, что из-за атаки дронов произошло несколько пожаров.
"Из-за атаки БПЛА возникло несколько пожаров. Предварительно, есть повреждения в жилом секторе. Вся информация уточняется", - говорится в сообщении.
Впоследствии Лысак сообщил о четырех пострадавших в результате российской атаки.
"Есть первые данные о пострадавших в Днепре. В больницу доставили четырех раненых. Информация будет обновляться. Масштабный пожар произошел в ресторанном комплексе. Загорелись также многоэтажки и частные дома. Всюду работают спасатели. Укрощают огонь", - написал он.
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