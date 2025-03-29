Камбэк Ракицкого в УПЛ, Бразилия без тренера и травма Куртуа. Главные новости за 28 марта
Что интересного произошло в мире футбола за 24 часа пятницы?
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Теперь официально: Сборная Бразилии уволила главного тренера
Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной после сокрушительного поражения от Аргентины со счетом 4:1. Напомним, что Доривал возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.
ЕСПЧ принял сторону Павелко относительно незаконного содержания под стражей
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу бывшего президента Украинской ассоциации футбола и члена исполкома УЕФА Андрея Павелко, полностью удовлетворив его жалобу относительно незаконного содержания под стражей.
Официально: Ракицкий возобновил карьеру в УПЛ
Один из самых известных украинских центрбеков, 35-летний Ярослав Ракицкий, стал игроком "Черноморца". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба. О сроках договоренностей сторон не сообщается. В новой команде центрбек получил традиционный для него 44-й номер. Он сможет сыграть уже в ближайшем матче против "Карпат".
УПЛ. ЛНЗ - Полесье 0:1. Игра забывается, а результат остается
Житомирский клуб добыл свою десятую победу в чемпионате, справившись на выезде с ЛНЗ. Единственный гол после углового забил Борис Крушинский. "Полесье" с 37 очками на четвертой строчке, ЛНЗ - десятый.
УПЛ. Ингулец - Верес 0:0. Моменты-то были, но матч запомнился не этим
В стартовом матче 22-го тура Премьер-лиги не было забито ни одного гола - 0:0. "Ингулец" опередил в турнирной таблице "Черноморец" (15 и 16 места), "Верес" - на восьмой позиции.
Без Куртуа. Реал опубликовал заявку на матч против Леганеса
В список футболистов, которые будут готовиться к следующей игре, не попал 32-летний Тибо Куртуа. Ранее стало известно о том, что у бельгийского голкипера есть мышечное повреждение, полученное после первого матча со сборной Украины (3:1) в плей-офф Лиги наций. Зато место нашлось для Андрея Лунина, который, как ожидается, сыграет с первых минут.
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Очередной скандал. В УАФ заявили, что 17-летний форвард Байера отказался приезжать в сборную U-20
Куратор юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса заявил, что 17-летний форвард "Байера" Артем Степанов отказался приезжать на недавний сбор команды U-20, хотя и получил соответствующее официальное приглашение.
Легенду Барселоны оправдали по делу об изнасиловании
Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес был оправдан после апелляции по делу об изнасиловании. Верховный суд испанского региона Каталония заявил, что отменил первоначальное решение по делу 41-летнего бразильца, отметив, что в нем были обнаружены "непоследовательности и противоречия".
Бенфика обыграла Жил Висенте: оценки Трубина за матч
28 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии, "Бенфика" Анатолия Трубина сыграла против "Жил Висенте". За все игровое время Трубин сделал 2 сейва, отдал 85% точных передач и в целом сделал 33 касания к мячу. Анатолий добавил в свой актив клиншит (0:3).
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