Камбэк Ракицкого в УПЛ, Бразилия без тренера и травма Куртуа. Главные новости за 28 марта

Бразильская конфедерация футбола (CBF) объявила об увольнении Доривала Жуниора с поста главного тренера национальной сборной после сокрушительного поражения от Аргентины со счетом 4:1. Напомним, что Доривал возглавил сборную Бразилии в январе 2024 года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение в пользу бывшего президента Украинской ассоциации футбола и члена исполкома УЕФА Андрея Павелко, полностью удовлетворив его жалобу относительно незаконного содержания под стражей.

Один из самых известных украинских центрбеков, 35-летний Ярослав Ракицкий, стал игроком "Черноморца". Об этом сообщает пресс-служба одесского клуба. О сроках договоренностей сторон не сообщается. В новой команде центрбек получил традиционный для него 44-й номер. Он сможет сыграть уже в ближайшем матче против "Карпат".

Житомирский клуб добыл свою десятую победу в чемпионате, справившись на выезде с ЛНЗ. Единственный гол после углового забил Борис Крушинский. "Полесье" с 37 очками на четвертой строчке, ЛНЗ - десятый.

В стартовом матче 22-го тура Премьер-лиги не было забито ни одного гола - 0:0. "Ингулец" опередил в турнирной таблице "Черноморец" (15 и 16 места), "Верес" - на восьмой позиции.

В список футболистов, которые будут готовиться к следующей игре, не попал 32-летний Тибо Куртуа. Ранее стало известно о том, что у бельгийского голкипера есть мышечное повреждение, полученное после первого матча со сборной Украины (3:1) в плей-офф Лиги наций. Зато место нашлось для Андрея Лунина, который, как ожидается, сыграет с первых минут.

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Куратор юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса заявил, что 17-летний форвард "Байера" Артем Степанов отказался приезжать на недавний сбор команды U-20, хотя и получил соответствующее официальное приглашение.

Бывший защитник "Барселоны" Дани Алвес был оправдан после апелляции по делу об изнасиловании. Верховный суд испанского региона Каталония заявил, что отменил первоначальное решение по делу 41-летнего бразильца, отметив, что в нем были обнаружены "непоследовательности и противоречия".

28 марта состоялся матч 24-го тура чемпионата Португалии, "Бенфика" Анатолия Трубина сыграла против "Жил Висенте". За все игровое время Трубин сделал 2 сейва, отдал 85% точных передач и в целом сделал 33 касания к мячу. Анатолий добавил в свой актив клиншит (0:3).