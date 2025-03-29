  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?
В тренде

Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?

Общие новости

Более четырехсот единиц техники потерпели поражение

Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.

Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1740 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 407 единиц техники.

В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 912 490 (+1740) человек,
  • танков ‒ 10478 (+23) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 21796 (+34) ед,
  • артиллерийских систем - 25451 (+64) ед,
  • РСЗО – 1345 (+1) ед,
  • средств ПВО ‒ 1122 (+3) ед,
  • самолетов – 370 (+0) ед,
  • вертолетов – 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),
  • крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42398 (+118) ед,
  • специальной техники – 3787 (+0).
По теме
yellow-arrow
Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
yellow-arrow
Почему Заря — лучший вариант для Украины в Лиге конференций 2025/26
yellow-arrow
Камбэк Ракицкого в УПЛ, Бразилия без тренера и травма Куртуа. Главные новости за 28 марта
Генштаб ЗСУ война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости