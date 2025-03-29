Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов уничтожили за минувшие сутки?
Более четырехсот единиц техники потерпели поражение
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки войны.
Силы обороны ликвидировали и ранили еще 1740 оккупантов. Кроме этого, было уничтожено 407 единиц техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г выглядят следующим образом:
- личного состава – около 912 490 (+1740) человек,
- танков ‒ 10478 (+23) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21796 (+34) ед,
- артиллерийских систем - 25451 (+64) ед,
- РСЗО – 1345 (+1) ед,
- средств ПВО ‒ 1122 (+3) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31234 (+164),
- крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42398 (+118) ед,
- специальной техники – 3787 (+0).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Бенфика обыграла Жил Висенте: оценки Трубина за матч
- Представители генштабов проведут срочную встречу в Украине по военному контингенту, - Зеленский
- ЕСПЧ принял сторону Павелко относительно незаконного содержания под стражей
- Никаких разговоров о территориальных уступках на встрече в Эр-Рияде не было, - переговорщик ОП
- Бывшая девушка Винисиуса переехала в Киев вместе с сыном Ромарио
- Борьба за наследство и опеку: звездный футболист рискует потерять дом и права на детей
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
225 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
100 000