Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

В ночь с 28 на 29 марта россияне атаковали Украину с воздуха с использованием 172 ударных беспилотников типа Shahed, а также БпЛА-имитаторами разных типов.

Запуск проходил сразу по нескольким направлениям. Из России – Миллерово, Курськ, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 94 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны. 69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Сразу три региона пострадали от атак: Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.