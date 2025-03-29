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Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

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Пострадали три региона

Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?

Zelenskiy Official

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В ночь с 28 на 29 марта россияне атаковали Украину с воздуха с использованием 172 ударных беспилотников типа Shahed, а также БпЛА-имитаторами разных типов.

Запуск проходил сразу по нескольким направлениям. Из России – Миллерово, Курськ, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.

“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 94 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.

69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.

Сразу три региона пострадали от атак: Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.

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Источник:
ПС ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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