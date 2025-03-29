Россияне ночью атаковали Украину 172 БПЛА. Со скольки справилась ПВО?
Пострадали три региона
Zelenskiy Official
В ночь с 28 на 29 марта россияне атаковали Украину с воздуха с использованием 172 ударных беспилотников типа Shahed, а также БпЛА-имитаторами разных типов.
Запуск проходил сразу по нескольким направлениям. Из России – Миллерово, Курськ, Приморско-Ахтарск, а также с мыса Чауда, находящегося во временно оккупированном Крыму.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30 подтверждены убытки 94 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и в центре страны.
69 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ПС ВСУ.
Сразу три региона пострадали от атак: Днепропетровщина, Харьковщина и Сумщина.
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