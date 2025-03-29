Полгода за свои деньги жил в Латвии. Украинский футболист рассказал о неприятном легионерском опыте
Зарплату не платили
Фото: ФК Лівий берег
Вингер "Левого Берега" Олег Синица вспомнил свой негативный опыт выступлений в зарубежном чемпионате. С февраля по июнь 2021 года он играл за латвийский "Вентспилс".
"Сыграл там 18 матчей за полгода. Если честно, наверное, что "Вентспилс" – единственный клуб, который запомнился мне не с хорошей стороны, лучше я остался бы в Украине.
Позвали меня в Латвию, говорили, что во мне есть интерес, команда с задачами, будем бороться за призовые места. Я посмотрел – как будто действительно неплохой клуб, недавно играл в еврокубках. Думаю, почему бы не попробовать себя? Тем более каких-то хороших вариантов того времени не было.
Поехал, скажем так – за свои деньги прожил полгода в Латвии, зарплату не получал и уже летом вернулся в Украину, не очень хороший период для меня.
‒ А почему не платили?
– Не знаю. Так случилось, президент не счел нужным.
‒ Что запомнилось в игровом плане?
‒ Тоже ничего положительного. Подробно не помню, но, скорее всего, две победы, две ничьи, все остальное – проиграли. Не слишком положительное впечатление от этого периода в карьере, может даже потерял что-то, такое могу сказать только о Латвии”, – сказал Синица.
Кроме чемпионата Латвии Олег также играл в Польше. С апреля 2022 года по июль 2023 года он представлял "Щецин", где сыграл 41 матч.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 400 тысяч евро.
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