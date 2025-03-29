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"Россия насмехается над миротворческими усилиями мира". Зеленский - о массированной атаке на Украину

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"Россия насмехается над миротворческими усилиями мира". Зеленский - о массированной атаке на Украину

Zelenskiy / Official

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

Россия затягивает войну в Украине, потому что не чувствует реального давления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку со стороны РФ.

"В течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов, из них более 100 "шахедов". Массированный удар по Днепровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.

Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия этой атаки. По состоянию на сейчас известно о 4 людях, которые погибли. Мои соболезнования родным и близким.

Двадцать один человек ранен, среди них беременная женщина. В городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО.

К сожалению, есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом", - написал глава государства в соцсетях.

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