"Россия насмехается над миротворческими усилиями мира". Зеленский - о массированной атаке на Украину
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Zelenskiy / Official
Россия затягивает войну в Украине, потому что не чувствует реального давления. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя ночную атаку со стороны РФ.
"В течение вчерашнего вечера и ночи Россия атаковала Украину: более 170 дронов, из них более 100 "шахедов". Массированный удар по Днепровской, Киевской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой областях.
Всю ночь в Днепре ликвидировали последствия этой атаки. По состоянию на сейчас известно о 4 людях, которые погибли. Мои соболезнования родным и близким.
Двадцать один человек ранен, среди них беременная женщина. В городе разрушены и повреждены обычные жилые дома, гостинично-ресторанный комплекс, гаражи, СТО.
К сожалению, есть разрушения в каждом регионе, который был под ударом", - написал глава государства в соцсетях.
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