Готовятся брать очки? Бывший игрок сборной Азербайджана оценил силу украинской команды
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший защитник сборной Азербайджана Дени Гайсумов поделился ожиданиями от матчей отбора к чемпионату мира 2026 года, где команда сыграет в группе с Украиной, Францией и Исландией.
"Шансы в отборе к ЧМ точно неплохие у сборной Азербайджана. Исландия сейчас не в лучшей форме и ситуации, меняется поколение, наигрываются молодые футболисты. А у наших ребят опыта больше по сравнению с ними. С украинской сборной тоже можно играть на равных. Главное - целенаправленно готовиться к каждому матчу", - считает Гайсумов.
Поединки отбора к ЧМ запланированы на осень 2025-го года. Из группы напрямую на турнир выйдет команда, которая займет первое место. Коллектив на второй позиции отправится в специальный плей-офф.
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