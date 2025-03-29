Готовятся брать очки? Бывший игрок сборной Азербайджана оценил силу украинской команды

Бывший защитник сборной Азербайджана Дени Гайсумов поделился ожиданиями от матчей отбора к чемпионату мира 2026 года, где команда сыграет в группе с Украиной, Францией и Исландией.

"Шансы в отборе к ЧМ точно неплохие у сборной Азербайджана. Исландия сейчас не в лучшей форме и ситуации, меняется поколение, наигрываются молодые футболисты. А у наших ребят опыта больше по сравнению с ними. С украинской сборной тоже можно играть на равных. Главное - целенаправленно готовиться к каждому матчу", - считает Гайсумов.

Поединки отбора к ЧМ запланированы на осень 2025-го года. Из группы напрямую на турнир выйдет команда, которая займет первое место. Коллектив на второй позиции отправится в специальный плей-офф.