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Россия готовит новое масштабное наступление на Украину - АР

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Россия готовит новое масштабное наступление на Украину - АР

Фото - Генштаб ЗСУ

Новина українською

Российские войска готовятся к новому наступлению в ближайшие недели. Его цель - усиление позиции Кремля на переговорах о прекращении огня, пишет Associated Press.

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По словам аналитиков и военных командиров, на которых ссылается АР, Россия планирует провести весной многоцелевое наступление по всей линии фронта протяженностью 1000 км.

"Они готовят наступательные действия на фронте, которые должны длиться от шести до девяти месяцев, почти весь 2025 год", - сказал в комментарии изданию украинский военный аналитик Алексей Гетьман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ готовится к новым наступлениям на северо-востоке Сумской, Харьковской и Запорожской областей.

"Они затягивают переговоры и пытаются втянуть США в бесконечные и бессмысленные дискуссии о фальшивых «условиях», чтобы только выиграть время, а потом попытаться захватить больше земли", - считает глава государства.

Два дипломата-представителя G7 в Киеве согласились с этой оценкой. Впрочем, говорили они на условиях анонимности.

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Источник:
AP
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
29.03.2025 в 14:07
Барсел@х, ты готов в окоп?
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
29.03.2025 в 14:07
Барсел@х, ты готов в окоп?
Ответить
0
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