"Все, куда прилетело, - гражданские объекты. Вот такая она договоренность с пи*арами". Зозуля - об ударе по Днепру
Реакция Романа
Фото: ua.depositphotos.com
Бывший форвард и сборной Украины Роман Зозуля поделился мнением о массированном ударе беспилотниками по Днепру со стороны России.
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В своем телеграм-канале известный экс-футболист сделал репост сообщения со странички своего благотворительного фонда "Народная армия".
"В Днепре пи*да. Все, куда прилетело, - гражданские объекты. Находясь в эпицентре этого, возникает мысль, что открылись ворота в ад...
Очень много людей остались без ничего. Многие пострадали.
Вот такая она договоренность с пи*арами. Надеюсь уже нет иллюзий у людей и откроются глаза!
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Напомним, с 2011 по 2016 год Зозуля выступал за ФК "Днепр".
28 марта российские войска массово обстреляли Днепр. Известно о 4 погибших и 21 пострадавшем в результате атаки.
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