"Все, куда прилетело, - гражданские объекты. Вот такая она договоренность с пи*арами". Зозуля - об ударе по Днепру

Бывший форвард и сборной Украины Роман Зозуля поделился мнением о массированном ударе беспилотниками по Днепру со стороны России.



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В своем телеграм-канале известный экс-футболист сделал репост сообщения со странички своего благотворительного фонда "Народная армия".

"В Днепре пи*да. Все, куда прилетело, - гражданские объекты. Находясь в эпицентре этого, возникает мысль, что открылись ворота в ад... Очень много людей остались без ничего. Многие пострадали. Вот такая она договоренность с пи*арами. Надеюсь уже нет иллюзий у людей и откроются глаза! Записывайтесь на медицинские курсы. Изучайте правила оказания первой домедицинской помощи. Имейте при себе турникеты и аптечки. Это спасает жизни!".

Напомним, с 2011 по 2016 год Зозуля выступал за ФК "Днепр".

28 марта российские войска массово обстреляли Днепр. Известно о 4 погибших и 21 пострадавшем в результате атаки.