Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта

Родная УПЛ вернулась после международной паузы! Таким образом, традиционно начинаем наш дайджест с новостей именно украинского первенства. Первым поединком на субботней дорожной карте на украинских полях стало противостояние "Левого Берега" и "Александрии". В итоге, судьбу поединка решил гол Смирного в самом начале встречи. После этого матча "аисты" располагаются на 11-й позиции, а "горожане" все еще отстают от первого в турнирной таблице киевского "Динамо" на 4 зачетных балла.

Свою победу в этом туре также одержал еще один из лидеров украинского чемпионата - действующий чемпион в лице донецкого "Шахтера". В частности, "горняки" под руководством Марино Пушича посетили в гости киевскую "Оболонь" Сергея Шищенко. Три очка для дончан принесли точные удары бразильца Эгиналду и украинца Глущенко - в каждом из таймов, соответственно. Для последнего этот забитый мяч стал дебютным за взрослую команду донецкого клуба.

Завершался субботний игровой день в УПЛ всеукраинским дерби - противостоянием львовской и киевской команд. Речь идет о встрече подопечных Виталия Пономарева и команды Александра Шовковского. Судьбу той встречи решили два красивых гола киевлян после комбинационных атак - забитыми мячами отметились Ванат и Буяльский. Благодаря этой победе, "бело-синие" сохранили гандикап над вышеупомянутой "Александрией" в размере 4 зачетных баллов.

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Также за свою успешную игру на украинском поприще был отмечен хавбек донецкого "Шахтера" - Георгий Судаков. Перед матчем с "Оболонью" 10-й номер «горняков» был удостоен награды лучшему игроку прошлого календарного года в УПЛ.

Также свой триумф в этом туре итальянского чемпионата отпраздновала римская "Рома". "Волки" на выезде встречались с "Лечче" и переиграли своего соперника. Примечательно, что победу подопечным Клаудио Раньери принес единственный во встрече забитый мяч Артема Довбика. Украинский форвард принес три очка римлянам и был признан лучшим игроком матча.

Из Львова переносимся на Апеннинский полуостров, где прошла встреча 30-го тура местной Серии А между туринским "Ювентусом" и "Дженоа". Победу команде Игора Тудора принес единственный в матче гол турецкого вингера Кенана Йилдиза. Примечательно, что участие в поединке также принял украинский легионер в составе "грифонов" Руслан Малиновский. В частности, хавбек сборной Украины вышел на замену на 71-й минуте встречи.

Теперь к новостям немецкого первенства. В частности, мюнхенцы под руководством Венсана Компани на "Альянц-Арене" обыграли на выезде скромный "Санкт-Паули". Дублем за "Баварию" отметился Сане. Также забитый мяч провел Кейн. После этого тура "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, имея гандикап над вторым в таблице "Байером" в размере 6 зачетных баллов.

Очередную свою победу на выходных также провел мадридский "Реал". В 29-м туре испанской Ла Лиги "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу" обыграли скромный "Леганес". Дублем в составе хозяев отметился Килиан Мбаппе, а ворота мадридцев в этой встрече защищал украинец Андрей Лунин. Благодаря этой победе, подопечные Карло Анчелотти сравнялись по очкам с "Барселоной" Ханси Флика, однако имеют в своем активе на один матч меньше.