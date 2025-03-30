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Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта

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Главное из мира футбола за прошедшие сутки

Динамо, Шахтер и Александрия забрали свое, минимальные победы Баварии и Ювентуса, Реал с Луниным в воротах торжествует, Довбик принес три очка Роме. Главные новости за 29 марта

Фото медіацентру ФК "Рух"

Новина українською

Александрия минимально обыграла Левый Берег

Родная УПЛ вернулась после международной паузы! Таким образом, традиционно начинаем наш дайджест с новостей именно украинского первенства. Первым поединком на субботней дорожной карте на украинских полях стало противостояние "Левого Берега" и "Александрии". В итоге, судьбу поединка решил гол Смирного в самом начале встречи. После этого матча "аисты" располагаются на 11-й позиции, а "горожане" все еще отстают от первого в турнирной таблице киевского "Динамо" на 4 зачетных балла.

Шахтер переиграл Оболонь

Свою победу в этом туре также одержал еще один из лидеров украинского чемпионата - действующий чемпион в лице донецкого "Шахтера". В частности, "горняки" под руководством Марино Пушича посетили в гости киевскую "Оболонь" Сергея Шищенко. Три очка для дончан принесли точные удары бразильца Эгиналду и украинца Глущенко - в каждом из таймов, соответственно. Для последнего этот забитый мяч стал дебютным за взрослую команду донецкого клуба.

Динамо на классе переиграло Рух на классе

Завершался субботний игровой день в УПЛ всеукраинским дерби - противостоянием львовской и киевской команд. Речь идет о встрече подопечных Виталия Пономарева и команды Александра Шовковского. Судьбу той встречи решили два красивых гола киевлян после комбинационных атак - забитыми мячами отметились Ванат и Буяльский. Благодаря этой победе, "бело-синие" сохранили гандикап над вышеупомянутой "Александрией" в размере 4 зачетных баллов.

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Судаков получил награду лучшего игрока 2024 года

Также за свою успешную игру на украинском поприще был отмечен хавбек донецкого "Шахтера" - Георгий Судаков. Перед матчем с "Оболонью" 10-й номер «горняков» был удостоен награды лучшему игроку прошлого календарного года в УПЛ.

Гол Довбика принес Роме победу

Также свой триумф в этом туре итальянского чемпионата отпраздновала римская "Рома". "Волки" на выезде встречались с "Лечче" и переиграли своего соперника. Примечательно, что победу подопечным Клаудио Раньери принес единственный во встрече забитый мяч Артема Довбика. Украинский форвард принес три очка римлянам и был признан лучшим игроком матча.

Ювентус минимально одолел Дженоа Малиновского

Из Львова переносимся на Апеннинский полуостров, где прошла встреча 30-го тура местной Серии А между туринским "Ювентусом" и "Дженоа". Победу команде Игора Тудора принес единственный в матче гол турецкого вингера Кенана Йилдиза. Примечательно, что участие в поединке также принял украинский легионер в составе "грифонов" Руслан Малиновский. В частности, хавбек сборной Украины вышел на замену на 71-й минуте встречи.

Бавария перестреляла Санкт-Паули

Теперь к новостям немецкого первенства. В частности, мюнхенцы под руководством Венсана Компани на "Альянц-Арене" обыграли на выезде скромный "Санкт-Паули". Дублем за "Баварию" отметился Сане. Также забитый мяч провел Кейн. После этого тура "Бавария" продолжает лидировать в турнирной таблице Бундеслиги, имея гандикап над вторым в таблице "Байером" в размере 6 зачетных баллов.

Реал с Луниным камбэкнул против аутсайдера

Очередную свою победу на выходных также провел мадридский "Реал". В 29-м туре испанской Ла Лиги "сливочные" на "Сантьяго Бернабеу" обыграли скромный "Леганес". Дублем в составе хозяев отметился Килиан Мбаппе, а ворота мадридцев в этой встрече защищал украинец Андрей Лунин. Благодаря этой победе, подопечные Карло Анчелотти сравнялись по очкам с "Барселоной" Ханси Флика, однако имеют в своем активе на один матч меньше.

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