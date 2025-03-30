Генштаб подытожил потери армии РФ. Сколько оккупантов ликвидировали Силы обороны за минувшие сутки?
Интересное число уничтоженной техники
Генштаб
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины подытожил потери россиян за минувшие сутки.
Силы обороны ликвидировали и ранили 1510 оккупантов. Кроме этого были уничтожены 333 единицы техники.
В целом потери армии РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 914 000 (+1510) человек,
- танков ‒ 10492 (+14) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 21816 (+20) ед,
- артиллерийских систем – 25507 (+56) ед,
- РСЗО – 1347 (+2) ед,
- средств ПВО ‒ 1122 (+0) ед,
- самолетов – 370 (+0) ед,
- вертолетов – 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 31345 (+111),
- крылатых ракет ‒ 3121 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 28 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42528 (+130) ед,
- специальной техники – 3787 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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