В результате атаки российских БПЛА пострадало четыре области. Россияне атаковали Украину 111 дронами
Практически все были обезврежены
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В ночь с 29 на 30 июня россияне атаковали Украину с воздуха. Для этого они применили 111 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы разных типов.
Атаки происходили сразу из пяти направлений. Из России – Миллерово, Курск, Брянск, Приморско-Ахтарск и из временно оккупированного Крыма – мыса Чауда.
“Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 65 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, юге, востоке и центре страны.
65 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий)”, – говорится в отчете ВС ВСУ.
Четыре области пострадали в результате атаки: Харьковщина, Сумщина, Одесщина и Донетчина.
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