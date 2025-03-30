В результате российского удара по Харькову пострадали 25 человек и погибли двое

Вчера Харьков подвергся массовому обстрелу со стороны России. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов опубликовал официальные данные о последствиях.

25 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них пятеро – это дети от 5 до 17 лет. Трое из них попали в больницу, двоим детям медики оказали помощь на месте. В настоящее время одна девушка в возрасте 15 лет находится в тяжелом состоянии.

Также известно о двух погибших – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Другим пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.