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В результате российского удара по Харькову пострадали 25 человек и погибли двое

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В том числе травмы получили и дети

В результате российского удара по Харькову пострадали 25 человек и погибли двое

Олег Синєгубов в Telegram

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Вчера Харьков подвергся массовому обстрелу со стороны России. Глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов опубликовал официальные данные о последствиях.

25 человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них пятеро – это дети от 5 до 17 лет. Трое из них попали в больницу, двоим детям медики оказали помощь на месте. В настоящее время одна девушка в возрасте 15 лет находится в тяжелом состоянии.

Также известно о двух погибших – 67-летний мужчина и 70-летняя женщина.

Другим пострадавшим медики оказывают всю необходимую помощь.

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Источник:
Олег Синєгубов в Telegram
Опубликовал: Максим Кучер
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