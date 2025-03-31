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Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта

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А также определение полуфиналистов Кубка Англии, и борьба за Скудетто в Италии

Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта

Фото: Olympiacos FC /Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 марта

Кучер и Ракицкий дебютировали в Черноморце с поражения

Львовские "Карпаты" уверенно разобрались на своем поле с одесским "Черноморцем", забив в ворота новой команды Александра Кучера четыре гола (4:0). Бруниньо отметился хет-триком, еще один мяч на счету Костенко. "Карпаты" остаются на шестом месте, "Черноморец" – последний.

Кривбасс взял три очка в матче с Ворсклой

В воскресенье победить удалось и пятой команде чемпионата Украины – криворожский "Кривбасс" минимально переиграл в Полтаве местную "Ворсклу" (1:0). Это была первая победа "Кривбасса" в чемпионате после возобновления сезона. Единственный гол забил Егор Твердохлеб.

Колос неожиданно разгромил Зарю

Завершили программу 22 тура УПЛ "Заря" и "Колос". Хозяева с 38 минуты играли в меньшинстве из-за удаления Тронтеля, и "Колос" в полной мере воспользовался большинством. Дубль оформил Цуриков, еще один мяч на счету Ореховского – победа "Колоса" 3:0, которая позволяет команде Костышина покинуть зону переходных матчей.

Барселона не оставила шансов Жироне

Лидер чемпионата Испании доминировал в матче с "Жироной", что и отразилось в итоговом счете. "Барселона" отправила в ворота команды Виктора Цыганкова четыре гола, два из них забил Левандовский – 4:1. Сам Цыганков провел на поле 71 минуту, и результативными действиями не отметился.

Манчестер Сити и Астон Вилла стали полуфиналистами Кубка Англии

Илья Забарный вышел в старте "Борнмута" на матч 1/4 Кубка Англии против "Манчестер Сити", однако не помог своей команде победить. На гол Эванилсона "Сити" ответил мячами Голанда и Мармуша. В другом матче "Астон Вилла" победила со счетом 3:0 "Престон". В полуфинале "Манчестер Сити" против "Ноттингем Форест", а "Астон Вилла" – против "Кристал Пэлас".

Яремчук забил два гола за Олимпиакос в матче против Панатинаикоса

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел в старте "Олимпиакоса" в матче чемпионата Греции против "Панатинаикоса", и отметился двумя голами. Уже на первой минуте Яремчук заставил ошибиться кипера соперника, а дубль оформил, точно пробив головой. "Олимпиакос" победил со счетом 4:2.

Интер и Наполи продолжают борьбу за Скудетто

В воскресенье свои матчи провели все три лидера Серии А. "Интер" в непростой игре справился с "Удинезе" (2:1), и остался на первом месте. На три очка от "нерадзурри" отстает "Наполи", который с таким же счетом справился с "Миланом" (2:1). Начала отставать от двух лидеров "Аталанта", которая проиграла "Фиорентине" (0:1).

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