Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за воскресенье, 30 марта

Львовские "Карпаты" уверенно разобрались на своем поле с одесским "Черноморцем", забив в ворота новой команды Александра Кучера четыре гола (4:0). Бруниньо отметился хет-триком, еще один мяч на счету Костенко. "Карпаты" остаются на шестом месте, "Черноморец" – последний.

В воскресенье победить удалось и пятой команде чемпионата Украины – криворожский "Кривбасс" минимально переиграл в Полтаве местную "Ворсклу" (1:0). Это была первая победа "Кривбасса" в чемпионате после возобновления сезона. Единственный гол забил Егор Твердохлеб.

Завершили программу 22 тура УПЛ "Заря" и "Колос". Хозяева с 38 минуты играли в меньшинстве из-за удаления Тронтеля, и "Колос" в полной мере воспользовался большинством. Дубль оформил Цуриков, еще один мяч на счету Ореховского – победа "Колоса" 3:0, которая позволяет команде Костышина покинуть зону переходных матчей.

Лидер чемпионата Испании доминировал в матче с "Жироной", что и отразилось в итоговом счете. "Барселона" отправила в ворота команды Виктора Цыганкова четыре гола, два из них забил Левандовский – 4:1. Сам Цыганков провел на поле 71 минуту, и результативными действиями не отметился.

Илья Забарный вышел в старте "Борнмута" на матч 1/4 Кубка Англии против "Манчестер Сити", однако не помог своей команде победить. На гол Эванилсона "Сити" ответил мячами Голанда и Мармуша. В другом матче "Астон Вилла" победила со счетом 3:0 "Престон" . В полуфинале "Манчестер Сити" против "Ноттингем Форест", а "Астон Вилла" – против "Кристал Пэлас".

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук вышел в старте "Олимпиакоса" в матче чемпионата Греции против "Панатинаикоса", и отметился двумя голами. Уже на первой минуте Яремчук заставил ошибиться кипера соперника, а дубль оформил, точно пробив головой. "Олимпиакос" победил со счетом 4:2.