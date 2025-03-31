Более 1200 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
Перевалили за 915 тысяч
Угруповання Об'єднаних сил
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1230 оккупантов, 4 танка, 30 артсистем и 1 средство ПВО.
Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составили:
- личного состава - около 915 230 (+1230) человек,
- танков - 10496 (+4) ед,
- боевых бронированных машин - 21819 (+3) ед,
- артиллерийских систем - 25537 (+30) ед,
- РСЗО - 1347 (+0) ед,
- средства ПВО - 1123 (+1) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71),
- крылатые ракеты - 3121 (+0),
- корабли / катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 42593 (+65) ед,
- специальная техника - 3787 (+0).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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