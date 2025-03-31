  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Более 1200 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне
В тренде

Более 1200 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Общие новости

Перевалили за 915 тысяч

Более 1200 оккупантов и 30 артсистем. Генштаб обновил данные о вражеских потерях в войне

Угруповання Об'єднаних сил

Новина українською

За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 1230 оккупантов, 4 танка, 30 артсистем и 1 средство ПВО.

Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 31.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 915 230 (+1230) человек,
  • танков - 10496 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин - 21819 (+3) ед,
  • артиллерийских систем - 25537 (+30) ед,
  • РСЗО - 1347 (+0) ед,
  • средства ПВО - 1123 (+1) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 31416 (+71),
  • крылатые ракеты - 3121 (+0),
  • корабли / катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 42593 (+65) ед,
  • специальная техника - 3787 (+0).
По теме
yellow-arrow
"Я был определенным образом разочарован". Трамп рассказал, из-за чего он обиделся на Путина
yellow-arrow
Дубль Яремчука, Барса разгромила Жирону, победы Карпат, Кривбасса и Колоса. Главные новости за 30 марта
yellow-arrow
В результате российского удара по Харькову пострадали 25 человек и погибли двое
война с россией генштаб
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
225 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
100 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости